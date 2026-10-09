۱۰ لاشه کبک به همراه ادوات کشف جرم از یک متخلف در پارک ملی بختگان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس پارک ملی بختگان گفت: مأموران یگان حفاظت پارک ملی بختگان هنگام گشت و کنترل و راه بندی در پناهگاه حیات وحش بختگان موفق به دستگیری یک متخلف شدند.

رامین پریسای افزود: از این متخلف، لاشه ۱۰ قطعه کبک شکارشده به همراه یک دستگاه موتورسیکلت و سایر ادوات جرم کشف و ضبط شد.

او در پایان بیان کرد: مراتب این تخلف در حضور مأمورین حاضر در صحنه صورت جلسه و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.