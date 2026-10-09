خطیب نماز جمعه این هفته تهران درباره جنگ جهانی گسترده برای ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جوامع بشری هشدار داد و گفت: ایران نیز از این موج جنگ گسترده جهانی بر علیه خانواده در امان نمانده‌ است، امروز در وضع هشدار هستیم و نیازمند خودسازی ملی فراگیر در امر خانواده هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، اظهار داشت: زیست عفیفانه یکی از مهمترین محور‌های مسئولیت اجتماعی است و در این موضوع بسیار مهم، نسبت بین زیست عفیفانه و خانواده قابل تامل است. بر همگان معلوم شده است که یک جنگ جهانی به سرکردگی غرب بر علیه خانواده سال‌هاست در جریان است و سلاح اصلی در این نبرد خانمان‌سوز ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جوامع بشری است.

او با بیان اینکه غرب اولین قربانی این جنایت علیه بشریت است، افزود: چراغ خانواده در غرب رو به خاموشی گذاشته است، آنها در پایان راهی هستند که سایر جوامع در آغاز آن به سر می‌برند، این یک سیاهچاله است که در حال بلعیدن جوامع خانواددوست و خانواده‌دار است، امروز در وضعیت هشدار به سر می‌بریم و چراغ‌های خطر برای سیاستمداران و نخبگان و خانواده‌ها روشن شده و باید عبرت گرفت.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد: ما نیز از این موج جنگ گسترده جهانی بر علیه خانواده در امان نمانده‌ایم و امروز در وضعیت هشدار هستیم، هم در تاسیس خانواده، هم در مساله طلاق، هم در مساله فرزندآوری؛ امروز شاهد نشانه‌های بسیار خطرناکی هستیم، آن هم ملتی که به عفت، حیا و خانواده‌دوستی شهره است، ملت ایران بسیاری را متوجه این ارزش‌های بزرگ کرده است و چشم امید بسیاری در جهان به ملت بزرگ ایران است. ایرانِ امروز ما به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز دارد و بدون شک یکی از راهبرد‌های اصلی مساله مراقبت از سلامت روابط مرد و زن در جامعه است.

حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری گفت: باید زیست عفیفانه برای صیانت و حفاظت از خانواده و بالندگی خانواده در دستور کار جدی قرار گیرد. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید، شما مراقب خود باشید و خود را حفظ کنید، اگر سد حیا و عفت را در مقابل فاضلاب متعفن و سبک زندگی غربی برافراشته کنید، نه تنها می‌توانید به سلامت عبور کنید، بلکه خواهید توانست ناجی بشریت نیز باشید.

او ادامه داد: اگر به خودمان بپردازیم و به یک خودسازی ملی فراگیر در امر خانواده بپردازیم -که کار مشترک همگانی است و نیاز به یک نهضت ملی و فراگیر دارد- آن هنگام ضرر گمراهی دیگران به ما نخواهد رسید و به لطف خدای متعال با کشتی قرآن و عترت و تکیه بر آموزه‌های وحیانی به سلامت و عافیت عبور خواهیم کرد.

ضرورت شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای حمایت از خانواده



حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای حمایت از خانواده خاطرنشان کرد: امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز داریم؛ نهضتی که حفاظت از بنیان خانواده، تقویت روابط سالم اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی خانواده را در اولویت قرار دهد.



او مراقبت از سلامت روابط زن و مرد در جامعه را یکی از راهبردهای اصلی این مسیر دانست و گفت: عفت و حیا از مؤلفه‌های اساسی زیست عفیفانه‌اند و باید برای حفاظت از خانواده، بالندگی آن و تقویت بنیان‌های خانوادگی، مورد توجه جدی قرار گیرند.



خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: زیست عفیفانه نباید صرفاً به‌عنوان یک موضوع فردی دیده شود، بلکه این مسئله با سلامت روابط اجتماعی، استحکام خانواده و آینده جامعه پیوندی عمیق دارد و لازم است در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.



ایران باید پرچمدار نجات خانواده در جهان باشد



حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان خانواده و ترویج زیست عفیفانه، گفت: ملت ایران با تکیه بر قرآن و عترت و برخورداری از فرهنگ ریشه‌دار خود، می‌تواند پرچمدار نجات خانواده در جهان باشد و برای عبور بشریت از بحران‌های اخلاقی و خانوادگی، الگویی عملی ارائه دهد.



او با اشاره به گستردگی آسیب‌های ناشی از تضعیف عفت و حیا در جوامع بشری اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از جوامع جهان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند و اگر جامعه ایران از ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی خود مراقبت کند، می‌تواند از این مسیر آسیب‌زا عبور کرده و در نجات دیگر جوامع نیز نقش‌آفرین باشد.



خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و دینی ملت ایران افزود: ما قرآن، عترت و فرهنگی ریشه‌دار داریم و به لطف خداوند، هنوز از ظرفیت عظیم خانواده برخورداریم؛ بنابراین باید این سرمایه را حفظ و تقویت کنیم و برای صیانت از خانواده، حرکتی ملی و فراگیر به راه بیندازیم.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره مائده، بر ضرورت اصلاح و مراقبت از خویشتن تأکید کرد و گفت: قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مراقب خود باشید؛ هنگامی که هدایت یافتید، گمراهی دیگران به شما زیانی نمی‌رساند.» بر این اساس، جامعه اسلامی باید با خودسازی ملی و تقویت بنیان‌های خانواده، از ارزش‌های خود پاسداری کند.



او ادامه داد: صیانت از خانواده، مسئولیتی مشترک و همگانی است و تحقق آن به مشارکت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد. اگر ملت ایران در این مسیر وارد میدان شود و به آموزه‌های وحیانی تکیه کند، می‌تواند با سلامت و عافیت از امواج خطرناک فرهنگی عبور کند و به الگویی برای دیگر ملت‌ها تبدیل شود.



خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به آیه ۱۴۳ سوره بقره، رسالت امت اسلامی را فراتر از حفظ ارزش‌های خود دانست و گفت: خداوند از امت اسلامی انتظار دارد که امتی میانه و الگو باشد تا بر مردم گواهی دهد و پیامبر نیز بر این امت گواه باشد. بنابراین، جامعه اسلامی باید برای نجات خانواده در سطح جهان برنامه‌ریزی کند و در عمل، الگویی قابل اتکا برای سایر جوامع ارائه دهد.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری با تأکید بر ماهیت هویتی مسئله خانواده تصریح کرد: آنچه امروز در حوزه خانواده و عفت در جریان است، موضوعی عادی و صرفاً مرتبط با سلیقه‌های شخصی نیست؛ بلکه با هویت فرهنگی و دینی جامعه ارتباط دارد و باید با دقت و حساسیت بیشتری به آن نگریست.



او با اشاره به حوادث مرتبط با جریان موسوم به «زن، زندگی، آزادی» اظهار کرد: در جریان آن فتنه، برخی چهره‌ها و جریان‌های خارجی از جمله دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از این حرکت حمایت کردند و پیام‌هایی نیز در ارتباط با آن منتشر شد. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان جدا از زمینه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آن بررسی کرد.



انتقاد خطیب جمعه تهران از تقلیل مسئله عفاف و حیا به انتخاب‌های فردی



خطیب نمازجمعه تهران با انتقاد از تقلیل مسئله عفاف و حیا به انتخاب‌های فردی و ظاهری گفت: مسئله صرفاً به نوع پوشش یا رفتار افراد محدود نمی‌شود؛ بلکه باید پیامدهای گسترش یک سبک زندگی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی، اخلاق عمومی و استحکام خانواده را نیز مورد توجه قرار داد.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبری تأکید کرد: عادی‌سازی رفتارهای مغایر با ارزش‌های اخلاقی و تضعیف عفت و حیا، نشانه‌هایی از گسترش فرهنگی ناسازگار با بنیان‌های دینی و خانوادگی جامعه است؛ ازاین‌رو، نباید با نگاهی سطحی از کنار این تحولات عبور کرد، بلکه لازم است با تقویت فرهنگ قرآنی، تحکیم خانواده و مشارکت همگانی، برای مقابله با آسیب‌های آن برنامه‌ریزی شود.

او افزود: دانشمندان، نخبگان و کارشناسان نیز باید بر اجرای این برنامه‌ها نظارت کنند و گفتمان صیانت از خانواده به مسئله‌ای جدی و فراگیر در سراسر جامعه تبدیل شود. تحقق این شرایط می‌تواند امید به موفقیت در مقابله با آسیب‌های پیش‌روی خانواده را افزایش دهد.



امام جمعه موقت تهران سه اولویت اساسی در حوزه خانواده را حفظ ظرفیت‌های موجود، جبران آسیب‌های گذشته و حرکت به سمت پویایی و بالندگی خانواده برشمرد و گفت: نخست باید از ظرفیت خانواده که امروز در اختیار جامعه قرار دارد، حفاظت کنیم؛ چراکه این سرمایه در معرض آسیب است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری ادامه داد: در مرحله دوم باید خسارت‌های واردشده به خانواده را با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص جبران و درمان کنیم و در مرحله سوم، برای پویایی و بالندگی خانواده گام برداریم.

او با تأکید بر ضرورت نگاه جهانی به مسئله خانواده ، گفت: جامعه اسلامی نباید تنها به حفظ خانواده‌های خود بسنده کند، بلکه باید برای صیانت از خانواده بشریت نیز برنامه داشته باشد؛ چراکه آموزه‌های قرآن و رسالت امت اسلامی، مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی بر دوش مسلمانان قرار می‌دهد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به آیه ۱۴۳ سوره بقره، که امت اسلامی را امتی میانه و الگو برای مردم معرفی می‌کند، اظهار کرد: باید از ظرفیت جهانی انقلاب اسلامی برای صیانت از خانواده بشریت استفاده کنیم و در این مسیر، الگویی عملی برای دیگر جوامع ارائه دهیم.



حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به ضرورت ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده گفت: بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد اقدامات صورت‌گرفته در برخی بخش‌ها بسیار ضعیف و در برخی دیگر در سطح متوسط بوده است؛ در مجموع، عملکرد انجام‌شده پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

او افزود: قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید با همکاری نهادهای مختلف، مسئولیت‌های خود را در این زمینه جدی‌تر دنبال کنند. همچنین نهادهای مدنی و مردمی، مساجد، روحانیت، معلمان، استادان دانشگاه، هنرمندان و نخبگان باید در این حرکت ملی مشارکت داشته باشند.

خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری وظایف قانونی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های تصریح‌شده در قوانین باید به‌طور جدی پایش شود و اجرای تکالیف مرتبط با خانواده در برنامه هفتم توسعه با قوت بیشتری دنبال و کمبودهای موجود جبران شود.

او با اشاره به موضوع روابط سالم در سیاست‌های کلی خانواده، گفت: در بند هشتم این سیاست‌ها، موضوع روابط سالم و فراهم‌کردن محیط مناسب برای زندگی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله باید در کنار سایر ابعاد صیانت از خانواده، در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه جدی داشته باشد.



خطیب نمازجمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به تقویت مسئولیت‌پذیری خانوادگی ، اظهار کرد: به فریاد خانواده‌های خودمان برسیم. همه مؤمنان باید برای خانواده وقت بگذارند و مردان، وظایف الهی خود را در قبال خانواده دوباره مطالعه کنند و سرمایه‌گذاری فکری، معنوی، اخلاقی و عاطفی بیشتری برای همسر و فرزندان خود داشته باشند.

او با تأکید بر نقش زنان در استحکام بنیان خانواده افزود: زنان نیز باید وظایف خود را در ارتباط با خانواده بازخوانی کنند و با اهتمام بیشتری به این مسئولیت‌ها بپردازند. زن و شوهرها باید با همکاری یکدیگر، حرکتی تازه برای صیانت از خود، همسر و فرزندانشان آغاز کنند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با بیان اینکه شرایط کنونی برای مقابله با آسیب‌های پیش‌روی خانواده کافی نیست، تصریح کرد: موجی که در برابر خانواده قرار گرفته، موجی خطرناک است و برای مواجهه با آن باید بر غنای معنوی، عاطفی، فکری و فرهنگی خانواده افزود.

او ارتباط خانواده با مسجد، تقویت غیرت دینی و توجه به حیا و عفت را از موضوعات مهم در این مسیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با کمک خداوند متعال، جامعه بتواند در مسیر تحکیم بنیان خانواده و جبران آسیب‌های موجود گام‌های مؤثری بردارد.

طوفان‌الاقصی ستون فقرات رژیم صهیونیستی را شکست

خطیب نمازجمعه تهران، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت کودکان و سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده، هفته ملی کودک را فرصتی برای بازخوانی مسئولیت خانواده‌ها، دستگاه تعلیم و تربیت و مسئولان در قبال کودکان دانست.

امام جمعه موقت تهران،با اشاره به اهمیت هفته ملی کودک، اظهار کرد: کودکان نماد نشاط، طراوت، امید و استمرار نسل در جامعه هستند. جامعه‌ای که از حضور کودکان و پویایی نسل برخوردار باشد و برای تربیت و پرورش آنان سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به آینده خود امیدوار باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری افزود: اگر آینده، عفت، اخلاق، خانواده، جوانمردی و روحیه جهاد را می‌خواهیم، باید به فکر کودکان باشیم و برای تربیت و بالندگی آنان تلاش کنیم. این مسئولیت بزرگی است که بر دوش خانواده‌ها، معلمان و مربیان قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاست‌گذاران به حوزه کودک، گفت: مسئولان و دستگاه‌های تعلیم و تربیت باید این موضوع را جدی بگیرند و از برنامه‌هایی که برای رشد و پرورش کودکان طراحی می‌شود، حمایت کنند.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با گرامیداشت یاد حدود ۵۰۰ کودک شهید در جریان جنگ اخیر، به شهدای کودک ایران، از جمله شهدای مدرسه میناب، اشاره کرد و گفت: باید به ارواح مطهر این کودکان و همه شهدای کودک در ایران، فلسطین، لبنان و یمن درود فرستاد و از خداوند برای خانواده‌های آنان صبر و اجر مسئلت کرد.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به شمار بالای کودکان شهید در غزه، رژیم صهیونیستی را به دلیل کشتار کودکان مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات را نمونه‌ای از خشونت در جهان معاصر دانست.

او همچنین با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با شماری از دانش‌آموزان و معترضان جوان، از آنچه تناقض میان ادعاهای حقوق بشری برخی دولت‌های غربی و رفتارهای عملی آنان خواند، انتقاد کرد و گفت: برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و دانش‌آموزان، پرسش‌هایی جدی درباره صداقت ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌کند.

امام جمعه موقت تهران، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، بر ضرورت بازخوانی ابعاد و پیامدهای این عملیات تأکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب از نخستین کسانی بودند که اهمیت این حادثه را به‌درستی تبیین کردند و آن را شکستن ستون فقرات رژیم صهیونیستی و شکستی غیرقابل‌ترمیم برای این رژیم دانستند.

او با اشاره به توصیف رهبر شهید انقلاب از این عملیات به‌عنوان اقدامی به‌هنگام و تعیین‌کننده، اظهار کرد: طوفان‌الاقصی معادلاتی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آینده منطقه طراحی کرده بودند، با چالش مواجه کرد و به یک تحول گسترده در عرصه‌های امنیتی و نظامی منطقه انجامید.

خطیب نمازجمعه تهران افزود: این عملیات همچنین پیامدهای فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای داشت و مسیر عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی را که در چارچوب توافقات ابراهیم دنبال می‌شد، تحت تأثیر قرار داد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به تحولات پس از عملیات طوفان‌الاقصی، گفت: رفتار رژیم صهیونیستی با مردم غزه و کشتار گسترده غیرنظامیان، تصویری متفاوت از این رژیم در افکار عمومی جهان ایجاد کرد و روایت‌های مربوط به مظلومیت تاریخی صهیونیست‌ها را با پرسش‌های جدی مواجه ساخت.

او با اشاره به نتایج نظرسنجی‌هایی درباره نگاه مردم جهان به رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: در برخی نظرسنجی‌های بین‌المللی، میزان مخالفت و نگاه منفی به این رژیم افزایش یافته است؛ روندی که از تغییر نگرش بخش‌هایی از افکار عمومی جهان حکایت دارد.

خطیب نمازجمعه تهران همچنین به خروج تعداد زیادی از نمایندگان از مجمع عمومی سازمان ملل هنگام ورود ترامپ و سخنرانی نتانیاهو شاره کرد و آن را نشانه‌ای از اعتراض سیاسی کشورهای دنیا و در سطح بین‌المللی دانست.

او تأکید کرد: مسئله فلسطین بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و تحولات غزه، حساسیت جهانی نسبت به وضعیت مردم فلسطین را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای عملیات طوفان‌الاقصی گفت: این عملیات زمینه‌ساز تحولات بعدی در منطقه شد و آثار آن را می‌توان در تحولات لبنان، یمن و عراق نیز بررسی کرد.

او با گرامیداشت یاد یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، محمد الضیف و دیگر فرماندهان مقاومت فلسطین، ادامه داد: نیروهای مقاومت در عملیات طوفان‌الاقصی ضربه‌ای جدی به اعتبار و تصویر امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کردند و پیامدهای این تحول به عرصه‌های مختلف منطقه گسترش یافت.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه، بر ضرورت پایان این حضور تأکید کرد و گفت: خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یکی از اهداف راهبردی به شمار می‌رود.

او همچنین با اشاره به اقدامات رزمندگان یمنی در حمایت از فلسطین، از ایستادگی آنان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد و بر نقش گروه‌های مقاومت در معادلات منطقه‌ای تأکید داشت.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در ادامه سخنان خود با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه اخیر، گفت: تحولات نشان داده است که معادلات منطقه‌ای در حال تغییر است و ایران نیز در این روند نقش مهمی ایفا می‌کند.

او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره برخاستن ایران از میان آتش همچون ققنوس، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در شرایط دشوار، ظرفیت‌های خود را حفظ کند و به‌عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشد.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تأکید بر تغییر موازنه‌های قدرت در منطقه، گفت: تحولات اخیر نشان می‌دهد که موضوع مقاومت، امنیت منطقه و آینده حضور آمریکا در غرب آسیا همچنان از محورهای تعیین‌کننده در معادلات پیش‌رو خواهد بود.