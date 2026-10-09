به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، طاهر کیامهر با اشاره به روز‌های سخت و پرفشار تابستان امسال گفت: در مقطعی که افزایش دمای هوا، رشد مصرف برق و فشار مضاعف بر شبکه، شرایط دشواری را برای صنعت برق رقم زده بود، مردم نشان دادند که در کنار خادمان صنعت برق ایستاده‌اند و با مدیریت مصرف به پایداری شبکه کمک کردند.

وی افزود: قرار همدلی برای ما فقط یک عنوان یا یک پویش نبود؛ این قرار، جلوه‌ای از همراهی مردم با مجموعه‌ای بود که شبانه‌روز برای تأمین برق پایدار و خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌ها تلاش می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اظهارداشت: در روز‌هایی که شبکه برق در اوج فشار قرار داشت، همکاران ما در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، دیسپاچینگ، اتفاقات، امور مشترکین و سایر حوزه‌ها، بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر در میدان خدمت بودند و درکنار این تلاش شبانه‌روزی، همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط اوج مصرف داشت.

کیامهر با بیان اینکه قدردانی از مردم تنها با بیان یک تشکر محقق نمی‌شود، تصریح کرد: بهترین پاسخ ما به این همراهی، استمرار خدمت، افزایش آمادگی شبکه، ارتقای کیفیت خدمات و تلاش مضاعف برای تأمین برق پایدار است؛ خانواده بزرگ صنعت برق خود را قدردان اعتماد و همراهی مردم می‌داند و قطعا این قدردانی را با کار بیشتر و خدمت بهتر نشان خواهیم داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تابستان ۱۴۰۵ با تمام سختی و دشواری به پایان رسید، اما قرار همدلی ما پایان ندارد؛ همان‌گونه که مردم در روز‌های اوج گرما و مصرف کنار صنعت برق بودند، ما نیز با همان انگیزه و مسئولیت، برای خدمت‌رسانی در تمام روز‌های سال در کنار مردم خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در پایان گفت: از یکایک هم‌استانی‌هایی که در روز‌های گرم تابستان با مدیریت مصرف، رعایت توصیه‌های صنعت برق و همراهی مسئولانه خود، به پایداری شبکه برق کمک کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.