به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفر افزود: با حضور نیرو‌های اورژانس در محل حادثه و با همکاری نیرو‌های آتش‌نشانی، اقدامات اولیه درمانی برای بیمار انجام و مصدوم جهت ادامه درمان به بیمارستان امام سجاد (ع) منتقل شد.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن پیشگیری کنند.

غفارفر تأکید کرد: اطمینان از سلامت دودکش‌ها، نصب صحیح بخاری‌های گازی، تأمین تهویه مناسب و خودداری از روشن گذاشتن وسایل گرمایشی گازسوز در هنگام خواب، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از این نوع مسمومیت است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف، احتمال مسمومیت با مونوکسیدکربن را جدی بگیرند، در صورت امکان با رعایت ایمنی از محیط خارج شوند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.