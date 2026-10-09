به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن مهر، موضوع تکمیل عملیات محوطه‌سازی و رفع نواقص این پروژه‌ها با حضور رضایی، معاون املاک وحقوقی سازمان ملی زمین ومسکن وزارت راه وشهرسازی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

اراضی این پروژه پیش از این از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی به شرکت‌های تعاونی واگذار شده بود، اما به دلیل عدم تداوم فعالیت تعاونی‌ها تا پایان پروژه، بخش‌هایی از عملیات محوطه‌سازی از جمله آسفالت، جدول‌گذاری و رنگ‌آمیزی به صورت ناقص باقی مانده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه پروژه‌ها به شهرداری تحویل نشده بودند، شهرداری نیز امکان ورود و اجرای اقدامات لازم برای رفع نواقص را نداشت و در نهایت، در شورای حفاظت از بیت‌المال مقرر شد هزینه اجرای عملیات تکمیل محوطه‌سازی با مشارکت شهرداری و مردم تأمین شود.

با توجه به عدم توان مالی ساکنان جهت تامین منابع مالی پروژه و بنا به وعده رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن مقرر شد مساعدت لازم از سوی دولت جهت تامین سهم مردم تامین شودتا زمینه برای تکمیل عملیات محوطه‌سازی و رفع نواقص پروژه‌های مسکن مهر فراهم شود.