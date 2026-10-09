به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش که با حضور فرماندار ، روسای ادارات ، مسئولان شهرستان و ۳۰۰ نفر از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، رانندگان سرویس های مدارس و جمعی از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم برگزار شد ، برای فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی به تعدادی از حاضران کلاه ایمنی اهدا و از تعدادی از کارشناسان پليس راهور و ۲۰ نفر از رانندگان منضبط و قانونمند تجلیل شد.

سرهنگ علی سبحانی فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در این همایش گفت: با اقدامات فرهنگی پلیس راهور و رعايت شهروندان امسال توانستیم در بین شهرستان های استان رتبه اول کاهش تصادفات را بدست آوریم‌.