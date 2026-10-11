روستای تاریخی قاطول گرمسار با قدمتی حدود ۷۰۰ سال، آثار تاریخی، ظرفیت‌های علمی و جاذبه‌های گردشگری متنوعی را در خود جای داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روستای تاریخی قاطول در شهرستان گرمسار، با قدمتی حدود ۷۰۰ سال، از روستاهای دارای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان سمنان به شمار می‌رود.

از مهم‌ترین آثار و جاذبه‌های این روستا می‌توان به قلعه قاجاری، یخدان تاریخی و خانه پدری پروفسور طباطبایی، چهره ماندگار پزشکی کشور، اشاره کرد.

علیرضا شاه‌حسینی، پژوهشگر و رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان سمنان، قاطول را از روستاهای پزشک‌پرور استان معرفی کرد و از انتشار سه کتاب درباره این روستا خبر داد.

همچنین نخستین گلخانه دارای درختان استوایی استان سمنان در این روستا فعال است که محصولاتی همچون موز و پاپایا در آن کشت می‌شود.

مسئولان محلی نیز از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها با هدف رونق گردشگری و افزایش ماندگاری جمعیت در روستای قاطول خبر داده‌اند.