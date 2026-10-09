سفارت ایران در ارمنستان با اشاره به سفر وزیر ورزش از همکاریهای ورزشی و جوانان تهران و ایروان خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و ژانا آندریاسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، یادداشت تفاهمی را با هدف گسترش همکاریها در حوزه تیمهای ملی، باشگاهها، آموزشهای ورزشی و برنامههای جوانان امضا کردند.
سفارت ایران در ارمنستان در پایان این توییت نوشت: «تقویت پیوندها؛ ساختن آیندهای مشترک».