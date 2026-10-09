به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ابراهیم مونسان، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار گفت: این کتابخانه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال راه اندازی شد و با بیش از هزار و ۷۰۰ جلد کتاب در موضوعات کودک، مذهبی، ایران‌شناسی، فرهنگی، هنری و آموزشی می‌تواند به مردم خدمات ارائه کند.

ایمان نظام‌زاده، دستیار ویژه بنیاد ایران‌شناسی، از برنامه این بنیاد برای اهدای تعدادی کتاب ایران‌شناسی به کتابخانه سیار گرمسار خبر داد.

وی توسعه کتاب‌خوانی و معرفی ظرفیت‌های بومی و چهره‌های ماندگار علمی، فرهنگی و هنری را از زمینه‌های تقویت هویت ملی دانست و بر نقش کتابخانه‌ها در معرفی هویت فرهنگی مناطق تأکید کرد.