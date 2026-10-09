نمایندگان شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد و گروهی از شهروندان مالزی در کوالالامپور پایتخت این کشور، با برگزاری تجمع اعتراضی، سومین سالگرد آغاز جنگ علیه غزه را یادآوری و کشتار گسترده فلسطینیان را محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ شرکت‌کنندگان در این تجمع با گرامیداشت یاد حدود ۷۵ هزار شهید در غزه کشته شده‌اند، از سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی به ویژه کشور‌های عربی در برابر کشتار غیرنظامیان از سوی رژیم صهیونیستی انتقاد کردند.

معترضان با سردادن شعار‌هایی علیه رژیم صهیونیستی، خواستار توقف حملات به غزه، ازسرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه و فراهم شدن زمینه بازگشت مردم این منطقه به زندگی عادی شدند. آنان همچنین با سردادن شعار‌هایی در حمایت از محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت خود از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

برگزارکنندگان این راهپیمایی اعلام کردند هدف از این تجمع، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جلب توجه افکار عمومی به ادامه کشتار غیرنظامیان و بحران انسانی در این منطقه است. شرکت‌کنندگان همچنین خواستار توقف حملات، ارسال کمک‌های بشردوستانه و پاسخ‌گویی عاملان این جنایات شدند.

تجمع‌کنندگان در پایان از جامعه جهانی خواستند به سکوت و بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم فلسطین پایان دهد و برای متوقف کردن کشتار و حمایت از غیرنظامیان در غزه، اقدامات عملی انجام دهد.

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