کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی شرایط جوی در ۲۴ ساعت آینده در استان را نبستا پایدار و یکنواخت پیش بینی کرد و از کاهش دمای هوا تا صبح سه شنبه ۲۱ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده شرایط جوی در اغلب نقاط نسبتا پایدار و یکنواخت است، البته افزایش ابر در برخی ساعات تا اواسط هفته پیش رو پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: روز بکشنبه علاوه بر افزایش ابر، وزش تند و باد، گاهی با گرد و خاک در منطقه پیش بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در پاره‌ای از نقاط استان وجود دارد.

به گفته وی به لحاظ دمایی نیز به تدریج تا صبح سه شنبه دمای هوا در استان کاهش می‌یابد.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۶ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شد.