مستند‌های «ابرار» و «ارسباران، بهشت گمشده ایران» امشب از شبکه‌های قرآن و دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «ابرار» در قسمت جدید خود به زندگی، اندیشه و سیره اخلاقی آیت‌الله حسین اوسطی، از علما و استادان اخلاق معاصر، می‌پردازد.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی ملکوتی، ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.

«ابرار» مجموعه‌ای مستند با محوریت معرفی اندیشمندان دین‌پژوه، عارفان و شخصیت‌هایی است که در عرصه علم، معنویت و تقوا فعالیت داشته‌اند.

طبیعت بکر و زندگی اصیل عشایری، در مستند ویژه «ارسباران، بهشت گمشده ایران» روایت می‌شود.

این مستند با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری و مناظر خیره‌کننده استان آذربایجان شرقی تهیه شده است. در این اثر، علاوه بر تماشای مناظر بکر، زندگی روستایی و فرهنگ و آداب‌ورسوم عشایر منطقه که در دل طبیعت جاری است، به تصویر کشیده شده تا تجربه‌ای متفاوت از زیبایی‌های پنهان این سرزمین را به مخاطبان ارائه دهد.

مستند «ارسباران، بهشت گمشده ایران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مرتضی مقدس، ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو پخش می شود.