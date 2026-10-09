عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۵۰۵ کیلومتر از گذرگاه ترانزیتی تهران - مشهد با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل جریان پشتیبانی کشور، با بهره‌گیری از ۲۴ گروه عملیاتی به پیشرفت ۵۸ درصدی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای سیاست‌های خود مبنی بر ارتقای کیفی زیرساخت‌های مواصلاتی کشور، طرح گسترده بهسازی و روکش آسفالت در محورهای کریدوری را در دستور کار دارد.

بر اساس آخرین آمار، از مجموع ۵۰۵ کیلومتر هدف‌گذاری شده برای بهسازی در گذرگاه تهران - مشهد، عملیات آسفالت‌ریزی در ۲۹۴ کیلومتر آن اجرایی شده است. این عملیات که با به‌کارگیری ۲۴ اکیپ اجرایی در نقاط مختلف این مسیر انجام می‌شود، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی میانگین ۵۸ درصد به سرعت در حال پیگیری است.

کریدور تهران - مشهد به دلیل حجم بالای حمل‌ونقل کالا و مسافر، یکی از شریان‌های اصلی و حیاتی پشتیبانی کشور محسوب می‌شود. این مسیر علاوه بر اتصال پایتخت به دروازه‌های شرقی ایران، نقشی کلیدی در شبکه ترانزیتی کشور برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه ایفا می‌کند.

بهبود وضع رویه راه‌ها در این محور، ضمن افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش تصادفات، تأثیر مستقیمی بر کاهش استهلاک ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری و همچنین تسریع در مبادلات تجاری منطقه خواهد داشت.