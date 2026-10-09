به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، در راستای اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با هدف حمایت از تأمین مسکن جامعه ایثارگری، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به امضا رسید.

براساس این تفاهم‌نامه، همکاری و هماهنگی میان دو دستگاه در زمینه تأمین زمین و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای اجرای طرح‌های مسکن ایثارگران دنبال خواهد شد تا زمینه برای تسریع در روند احداث واحد‌های مسکونی و بهره‌مندی جامعه ایثارگری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون فراهم شود.

گفتنی است در هفتم مهرماه سال جاری، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با هدف احداث ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی ویژه ایثارگران منعقد شد که با احتساب واحد‌های این تفاهم‌نامه، مجموع واحد‌های مسکونی تأمین‌شده توسط اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی برای جامعه ایثارگری استان به ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحد می‌رسد.