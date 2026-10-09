بررسی آمادگی ایذه، کارون و خرمشهر برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو

بررسی آمادگی ایذه، کارون و خرمشهر برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در ادامه نشست‌های آمادگی و هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان برای مقابله با مخاطرات جوی، آخرین وضعیت آمادگی شهرستان‌های ایذه، کارون و خرمشهر در برابر بارش‌های پیش‌رو بررسی و تصمیم‌های لازم برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش تاب‌آوری این مناطق اتخاذ شد.

این نشست مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و سومین جلسه کارگروه مدیریت ال‌نینو بود که با حضور سید مهران علم‌الهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، در سالن جلسات اداره‌کل مدیریت بحران استانداری برگزار شد.

در این جلسه، موضوع آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو و بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شهرستان‌های ایذه، کارون و خرمشهر در کانون توجه قرار گرفت؛ موضوعی که با توجه به ضرورت پیش‌بینی مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی و کاهش پیامد‌های آن، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه، از جمله مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل امور شهری و مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان، در این نشست حضور داشتند.

همچنین فرمانداران و شهرداران شهرستان‌ها و شهر‌های مورد بررسی و نمایندگان دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، گزارشی از آخرین وضعیت مناطق تحت مسئولیت خود ارائه کردند و مسائل مرتبط با آمادگی در برابر بارش‌های پیش‌رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، با بررسی شرایط موجود و طرح موضوعات مرتبط با افزایش تاب‌آوری شهرستان‌های یادشده، تصمیم‌های لازم برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اقدامات مورد نیاز اتخاذ شد.

برگزاری این جلسات در چارچوب برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه مدیریت بحران استان، با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش توان پاسخ‌گویی در شرایط اضطراری انجام می‌شود.

هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در حوزه مدیریت منابع آب، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمرانی و مدیریت بحران، از جمله محور‌های مهم در آمادگی برای مواجهه با بارندگی‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی به شمار می‌رود؛ موضوعی که استمرار آن می‌تواند در افزایش ایمنی شهروندان و حفظ پایداری خدمات عمومی در شهرستان‌های استان نقش مؤثری داشته باشد.