همزمان با مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، تفاهم‌نامه تشکیل دبیرخانه دائمی این جشنواره میان بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم امضای تفاهم‌نامه تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به میزبانی چندین‌ساله اصفهان از این جشنواره بین‌المللی گفت: از برگزاری مطلوب سی‌وهشتمین دوره جشنواره، با وجود شرایط ناشی از جنگ رمضان تشکر می‌کنم. این دوره از نظر کیفی و کمی تفاوت‌های قابل توجهی با دوره گذشته داشت.

وی با تأکید بر اهمیت سینمای کودک و نوجوان افزود: سینمای کودک و نوجوان در ایران جایگاهی ویژه دارد و بخشی از ابعاد جهانی سینمای کشور در بدنه این گونه سینمایی شکل می‌گیرد. نقش این سینما در آینده نسل جوان نیز روشن است. سینمای کودک و نوجوان در دهه‌های شصت و هفتاد از نقاط قوتی برخوردار بود، اما وضعیت آن در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به قوت دوره‌های پیشین نبود.

وزیر فرهنگ ادامه داد: جشنواره می‌تواند نقطه جهشی برای سینمای کودک و سینمای ایران و تصویری که از آن در عرصه بین‌المللی ارائه می‌شود را نمایش دهد. برای اینکه یک جشنواره بتواند به نقطه جهشی برای سال‌های آینده تبدیل شود، باید به عوامل مختلفی توجه کرد که یکی از آنها ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه اهمیت تفاهم‌نامه فراتر از انتقال محل دبیرخانه است، بیان کرد: اگر موضوع این تفاهم‌نامه صرفاً میزبانی اصفهان از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان باشد، نکته تازه‌ای در آن وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که تشکیل دبیرخانه دائمی چگونه می‌تواند برای سینمای ایران مزیت ایجاد کند و به ارتقای جایگاه جهانی آن بینجامد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهر اصفهان در برگزاری رویداد‌های ملی گفت: این شهر از زوایای مختلف استعداد آن را دارد که به یکی از پیشران‌های سینمای کودک و نوجوان تبدیل شود. بنابراین، این تفاهم‌نامه صرفاً انتقال دبیرخانه نیست؛ بلکه باید نقشه راهی برای این مسیر ترسیم شود و چشم‌اندازی چندساله را در بر بگیرد. اگر قرار است اصفهان به‌عنوان پیشران سینمای کودک و نوجوان عمل کند، باید مقدمات و الزامات تحقق این هدف نیز مشخص شود.

صالحی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در شرایط جنگی، تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان را به فال نیک گرفت و از همه افرادی که برای برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تلاش کردند، قدردانی کرد.

جعفری: همکاری میان فارابی و شهرداری اصفهان در دوره ۳۸ مطلوب بود

در ابتدای این نشست نیز حامد جعفری، دبیر این دوره از جشنواره و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، با اشاره به روند برگزاری جشنواره در اصفهان توضیح داد: امسال تفاهم میان فارابی و شهرداری اصفهان بدون مسئله شکل گرفت و جشنواره به نحو مطلوبی برگزار شد. بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که با امضای تفاهم‌نامه، دبیرخانه دائمی جشنواره در شهر اصفهان شکل بگیرد و از همین امروز پیگیری امور مربوط به برگزاری دوره سی و نهم این رویداد سینمایی آغاز شود.

وی افزود: امسال فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف جشنواره و به‌ویژه در تولید فیلم‌های بلند نقش داشتند. برای نمونه، یکی از آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند به صورت کامل با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده بود.

جعفری با اشاره به آماده‌سازی خانه جشنواره ادامه داد: خانه جشنواره با همت علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان شکل گرفت و در فاصله‌ای حدود سه هفته، تمامی امور مربوط به آن به سرانجام رسید. همچنین آقای فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی برای انتقال تجهیزات مورد نیاز از تهران به اصفهان نهایت همکاری را صورت داد. امسال حدود ۸۰۰ داور کودک در سالن اصلی خانه جشنواره به تماشای فیلم‌ها نشستند و داوران نوجوان نیز در دو سالن با ظرفیت حدود ۹۰۰ نفر آثار را تماشا کردند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پایان از مدیران استان اصفهان و مدیران شهری به‌ویژه شهردار اصفهان، برای همکاری در برگزاری این دوره جشنواره تشکر کرد.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، نیز با اشاره به تجربه خود در برگزاری رویداد‌های فرهنگی گفت: از سال ۱۳۸۲ تاکنون، در مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت فرهنگی، فرصت حضور و تجربه جشنواره‌های متعددی را داشته‌ام که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشتند؛ اما امسال با جشنواره‌ای متفاوت مواجه بودیم.

وی افزود: بدون شک در کنار یکدیگر عملکرد بهتری داریم و امسال این موضوع محقق شد. خوشبختانه رویکرد مشترک و همکاری دو طرف باعث شد موضوع تشکیل دبیرخانه دائمی در اصفهان به نتیجه برسد و از امشب با پایان دوره سی و هشتم جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امور مربوط به برگزاری جشنواره سی‌ونهم آغاز خواهد شد.

جمالی‌نژاد: دبیرخانه دائمی زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند

سپس مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان بنیاد سینمایی فارابی و مدیریت شهری اصفهان گفت: خوشبختانه اراد