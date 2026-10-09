به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در نشست مشترک با مدیرکل هواشناسی استان، آخرین تحولات و پیش‌بینی‌های مربوط به پدیده جوی «ال‌نینو» و تاثیرات احتمالی آن بر بخش کشاورزی منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

حیدر عزیزی با اشاره به نقش حیاتی داده‌های هواشناسی در مدیریت ریسک‌های کشاورزی، اظهار داشت: آگاهی به‌موقع از تغییرات و نوسانات جوی، زیربنای اصلی برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدیریت بهینه منابع در بخش زراعت است و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و پیشگیرانه فراهم می‌سازد.

در این دیدار، طرفین بر لزوم تقویت همکاری‌های دوجانبه جهت پایش مستمر الگو‌های جوی تاکید کردند.