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در نشست مشترک مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی پیامدهای احتمالی پدیده «النینو» بر کشاورزی آذربایجانغربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در نشست مشترک با مدیرکل هواشناسی استان، آخرین تحولات و پیشبینیهای مربوط به پدیده جوی «النینو» و تاثیرات احتمالی آن بر بخش کشاورزی منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
حیدر عزیزی با اشاره به نقش حیاتی دادههای هواشناسی در مدیریت ریسکهای کشاورزی، اظهار داشت: آگاهی بهموقع از تغییرات و نوسانات جوی، زیربنای اصلی برنامهریزیهای دقیق و مدیریت بهینه منابع در بخش زراعت است و زمینه را برای تصمیمگیریهای هوشمندانه و پیشگیرانه فراهم میسازد.
در این دیدار، طرفین بر لزوم تقویت همکاریهای دوجانبه جهت پایش مستمر الگوهای جوی تاکید کردند.