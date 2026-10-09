به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آباده گفت: در مراسم گرامیداشت هفته ملی کودک با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و شاد، فضایی سرشار از نشاط و همدلی برای کودکان فراهم شد و ظرفیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان آباده در حوزه پرورش خلاقیت و تقویت مهارت‌های اجتماعی و ایجاد زمینه‌های رشد فکری و فرهنگی نسل آینده مورد توجه قرار گرفت.

راحله فرخی در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نیاز‌های فرهنگی و تربیتی کودکان بیان کرد: کودکان امروز، سازندگان جامعه فردا هستند و توجه به رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی آنها، از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای آینده شهرستان آباده به شمار می‌رود.

او با اشاره به نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مسیر بیان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان آباده می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی، نقش مؤثری در تقویت خلاقیت، مهارت‌آموزی و نشاط اجتماعی کودکان ایفا کند و حمایت از چنین برنامه‌هایی، حمایت از آینده فرهنگی و اجتماعی این شهرستان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آباده در پایان گفت: توسعه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، حمایت از استعداد‌های کودکان و فراهم کردن محیط‌های بانشاط و امن برای آنها، زمینه را برای شکوفایی توانمندی‌های نسل آینده فراهم می‌کند و این رویکرد در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.