به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین جشنواره ورزشی «اهوازبانو» ویژه دختران و بانوان ورزش‌دوست اهوازی، در ایستگاه نخست خود در سالن ورزشی سرای محله خاتون در منطقه ۸ شهرداری اهواز برگزار شد.

این جشنواره با استقبال چشمگیر بانوان و دختران اهوازی همراه بود و بیش از ۱۵۰ نفر در برنامه‌های مختلف آن حضور یافتند. شرکت‌کنندگان در چهار رشته ورزشی شامل دارت، مچ‌اندازی، پنالتی و دوی ویژه نونهالان و نوجوانان به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، به برگزیدگان رشته‌های مختلف جوایز نفیسی اهدا شد.

همچنین در حاشیه برگزاری جشنواره، یک نمایش تئاتر خیابانی با موضوع آموزش‌های شهروندی اجرا شد که با استقبال خوب حاضران مواجه شد.

جشنواره «اهوازبانو» به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز و با همکاری هیئت‌های ورزشی و اداره ورزش و جوانان کلانشهر برگزار می‌شود و قرار است تا پایان سال به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

برنامه‌های آتی این جشنواره از طریق کانال‌ها و رسانه‌های رسمی معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز به اطلاع شهروندان و علاقه‌مندان خواهد رسید.