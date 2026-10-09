به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دنیای ورزش معلولان جهان، کمتر تیمی را می‌توان یافت که نامش با مفهوم تسلیم‌ناپذیری و قهرمانی همیشگی گره خورده باشد؛ اما ملی‌پوشان والیبال نشسته ایران دهه‌هاست که این قاعده را به اثبات رسانده‌اند.

دلاورمردان ایران مصممند تا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، بار دیگر اقتدار مطلق خود را به رخ قاره کهن بکشند و با ثبت پیروزی‌های پیاپی و قاطعانه، خود را به فینال مسابقات برسانند و بار دیگر پرچم سه رنگ کشورمان را اینبار در ناگویا به اهتزاز در آورند.

این دوره از رقابت‌ها برای والیبال نشسته ایران تنها یک تورنمنت قهرمانی نیست؛ بلکه میدانی برای ثبت یک رکورد جاودانه است: کسب پنجمین عنوان قهرمانی پیاپی در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی و تداوم سلطه ۱۶ ساله بر این رقابت‌ها از گوانگجو ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ ناگویا.

حضور در فینال و رقابت برای پنجمین مدال طلای متوالی، اوج درخشش کاروان ایران در این مسابقات خواهد بود. کادر فنی و ملی‌پوشان تأکید دارند که این تورنمنت، بخشی از برنامه‌ریزی جامع تیم برای تداوم سلطه جهانی و حفظ آمادگی حداکثری برای میادین پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهان است.

شناسنامه موفقیت‌های والیبال نشسته در بازی‌های پاراآسیایی:

گوانگجو ۲۰۱۰: مدال طلا

اینچئون ۲۰۱۴: مدال طلا

جاکارتا ۲۰۱۸: مدال طلا

هانگژو ۲۰۲۲: مدال طلا

گزارش از طاهره عالیشوندی