مرکز متون نمایشی رسانهٔ ملی و مرکز رشد و آموزش حوزه هنری، با هدف شناسایی و جذب نویسندگان جوان و مستعد، دورۀ «طرح محور سریال‌نویسی پیشرفته» را برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دوره برای نویسندگانی طراحی شده است که سابقۀ نگارش متون نمایشی دارند و می‌خواهند تجربۀ خود را در مسیر طراحی و نگارش مجموعه توسعه دهند.

این دورۀ طرح محور، در دو بخش «آموزش» و «نگارش» برگزار می‌شود. هنرجویان در پایان بخش آموزشی، یک طرح سریال و در پایان دوره نگارشی، یک سیناپس پیشرفتۀ سریال (تریتمنت) را زیر نظر راهبر پروژه ارائه خواهند کرد.

راهبر دوره، مجید آسودگان، طراح، نویسنده، کارگردان و مدرس فیلمنامه‌نویسی و نویسنده آثاری همچون «گیل‌دخت» است.

همکاری مرکز متون نمایشی رسانه ملی این امکان را فراهم می‌کند که هنرجویان برتر دوره، بخت خود را برای انعقاد قرارداد طرح، تحقیق و نگارش مجموعه از میان موضوعات دارای اولویت و پیشنهادی مرکز متون نمایشی بیازمایند.

شرایط پذیرش دوره، سابقۀ نگارش متن دراماتیک بلند یا نیمه‌بلند و داشتن یکی از سوابق تحصیلی یا حرفه‌ای در حوزه هنر‌های نمایشی و سینمایی است.

آخرین مهلت ثبت‌نام ۳۰ مهر ۱۴۰۵ و شروع دوره آبان ماه در حوزۀ هنری انقلاب اسلامی است.

برای مطالعه شرایط کامل دوره، نحوه پذیرش، تعهدات و ثبت‌نام می‌توانید به آدرس (https://mahhonari.ir/blogs/newa-۱۸۲) مراجعه کنید.