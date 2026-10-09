عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: به فضل الهی، ایستادگی مردم و اقدامات رزمندگان، شرایطی را رقم خواهد زد که جشن بزرگ پیروزی نهایی را نه‌تنها در ایران، بلکه در همه دنیا برگزار کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علاءالدین بروجردی در جمع مردم کوت‌عبدالله شهرستان کارون با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: ملت ایران در شرایط سخت نشان داد که جمله تاریخی امام شهیدمان مبنی بر اینکه در شرایط سخت خداوند این ملت را در جایگاه پیامبران الهی مبعوث می‌کند، حقیقت دارد.

وی افزود: ملت ایران در ماه هفتم نیز همانند روز‌های نخست و شب‌های اول، محکم ایستاده و با مقاومت، ایثار، عشق و علاقه به ولایت، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کرده است.

بروجردی با بیان اینکه ملت ایران در میان کشور‌های اسلامی یک استثناست ادامه داد: این ملت از روز‌های نخست مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که در مسیر نصر الهی حرکت می‌کند و امروز ثبات قدم خود را به جهانیان نشان داده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ماهیت واقعی خود را نشان دادند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم اظهار کرد: ده‌ها هزار انسان بی‌گناه در غزه در قرن بیست‌ویکم قتل‌عام شدند و کسانی که مدعی حقوق بشر هستند، امروز ماهیت واقعی خود را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آمریکای مستکبر در ایران نیز جنایات فراوانی مرتکب شده گفت: حمله به مدرسه میناب و شهادت کودکان معصوم از جمله این جنایت هاست و همچنین ورزشگاه لامرد و دادگستری لارستان را با چند موشک هدف قرار داده که به شهادت چندین نفر انجامید.

اقتدار ایران در جنگ افزایش یافته است

بروجردی با بیان اینکه ایران در جنگ جاری به فضل الهی پیروز است اظهار کرد: معمولا در جنگ‌ها طرف پیروز اقتدار خود را گسترش می‌دهد و اقتدار این نظام امروز تنگه هرمز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا ده‌ها سال ملت ایران را به‌صورت ظالمانه و جنایتکارانه تحریم کرد و امروز ما تحریم آمریکا را آغاز کرده‌ایم.

پیش‌بینی فروپاشی رژیم صهیونیستی

وی اضافه کرد: امام شهیدمان پیش‌بینی کرده بودند که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید که از این مدت ۱۰ سال گذشته است؛ اگر عمری باقی باشد، فرزندان ما تحقق این کلام مرد الهی را خواهند دید.

ولایت و مقاومت؛ محور ایستادگی ملت ایران

بروجردی با تاکید بر جایگاه ولایت گفت: ما به دین، مذهب و نظام جمهوری اسلامی که با خون پاک صد‌ها هزار شهید به وجود آمده و جایگاه ولایت که یک جایگاه الهی است افتخار می‌کنیم.

سردار محمد کوثری و علاالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل امنیتی در شرایط فعلی کشور، صبح امروز پنجشنبه از طریق فرودگاه شهید سلیمانی وارد اهواز شدند.