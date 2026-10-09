اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفت خوشه‌خوار انگور در ارومیه با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، میزان آسیب‌رسانی آفت خوشه‌خوار را به حداقل رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح پایلوت مدیریت تلفیقی آفت «خوشه‌خوار انگور» در روستای «بالو» شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: این طرح دستاورد‌های چشمگیری در کاهش سطح آلودگی باغات و ارتقای سلامت محصول تولیدی داشته است.

این طرح که در راستای تحقق برنامه‌های مدیریت هوشمند آفات و با هدف کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و با مشارکت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی اجرایی شد، توانست با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، میزان آسیب‌رسانی آفت خوشه‌خوار انگور را به حداقل برساند.

محمود سپهرفر، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت اجرای این عملیات اظهار داشت: استفاده همزمان از روش شکار انبوه و به‌کارگیری سموم بیولوژیک در این طرح پایلوت، منجر به اختلال مؤثر در چرخه زندگی آفت خوشه‌خوار انگور شده و نتایج بسیار مطلوبی در کاهش جمعیت این آفت در باغات منطقه به همراه داشته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به مزایای این رویکرد جدید برای باغداران تصریح کرد: موفقیت در اجرای این طرح نه‌تنها هزینه‌های تولید را برای باغداران کاهش داده است، بلکه با تولید محصولی سالم و عاری از بقایای سموم، الگویی موفق برای توسعه صادرات انگور به بازار‌های حساس جهانی و ارتقای جایگاه این محصول در زنجیره ارزش استان محسوب می‌شود.

آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انگور در کشور، با ترویج چنین طرح‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر کشاورزی سلامت‌محور، در مسیر بهبود استاندارد‌های تولیدات کشاورزی گام برمی‌دارد.