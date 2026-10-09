تأکید بر ارتقای سواد محیط زیستی کودکان و نوجوانان به عنوان تصمیمسازان آینده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در مراسم گرامیداشت روز کودک و محیط زیست و اختتامیه مسابقه داستاننویسی «مأموریت ماکان» بر نقش برنامههای آموزشی و فرهنگی در ارتقای سواد محیط زیستی جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: ارتقای سواد محیط زیستی نباید صرفاً به انتقال دانش و اطلاعات محدود شود، بلکه باید به ایجاد نگرش، مسئولیت پذیری و رفتار صحیح در قبال محیط زیست منجر شود. در این مسیر، کودکان، نوجوانان و جوانان جایگاه ویژه ای دارند، چرا که آنان تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده کشور هستند و نوع نگاه و میزان آگاهی آنان نسبت به محیط زیست، در آینده کشور و نحوه مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود. عباس نژاد با قدردانی از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر دستگاه های مشارکت کننده، گفت: مسابقه داستان نویسی «مأموریت ماکان» در راستای توجه به مسائل محیط زیستی در میان دانش آموزان و با محوریت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری، کودک همیار محیط زیست، برگزار شد و ظرفیت ادبیات، خلاقیت و نگاه کودکان و نوجوانان را در مسیر ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت به کار گرفت. وی با اشاره به استقبال دانش آموزان از این مسابقه اظهار داشت: بر اساس آمار سامانه، در مجموع سه هزار و ۲۸۴ اثر از سراسر استان تهران برای غربالگری ارسال شد که از این تعداد، دو هزار و ۹۲۰ اثر مربوط به شهرستان های استان تهران و ۳۶۴ اثر مربوط به شهر تهران بود. پس از انجام مرحله غربالگری، ۳۹۸ اثر به مرحله داوری اصلی در سطح استان راه یافت که ۳۱۴ اثر از شهرستان های استان تهران و ۸۴ اثر از شهر تهران بود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: انتخاب این تعداد اثر بر اساس سهم ۱۰ درصدی آثار برای ورود به مرحله داوری اصلی انجام شد و در نهایت آثار برگزیده این مرحله معرفی شدند.
عباس نژاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری و سایر شهدای کشور، خطاب به دانش آموزان حاضر در مراسم بیان داشت: ایران کشوری ثروتمند است و سه سرمایه مهم شامل منابع انسانی، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی را در اختیار دارد. منابع انسانی زمانی به سرمایه ای ارزشمند تبدیل می شود که با علم، دانش، اندیشه و توانایی عملی همراه باشد و نسل آینده باید بتواند از این ظرفیت ها برای پیشرفت کشور استفاده کند. او با اشاره به ظرفیت های گسترده طبیعی و ژنتیکی کشور افزود: ایران از نظر منابع طبیعی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی از کشورهای مهم جهان است و همین ظرفیت ها، ضرورت حفاظت و مدیریت صحیح این منابع را دوچندان میکند. آینده کشور به دست همین کودکان و نوجوانانی است که امروز در مدارس آموزش می بینند و در آینده در جایگاه های مختلف اجتماعی، تخصصی، مدیریتی و تصمیمگیری کشور قرار خواهند گرفت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه یکی از مهم ترین چالش های امروز کشور، فاصله میان دانش و رفتار محیط زیستی است، تصریح کرد: ما دانش محیط زیستی را داریم، اما باید از دانش به سمت سواد محیط زیستی حرکت کنیم؛ یعنی علاوه بر دانستن، تمایل، نگرش و اراده لازم برای عمل به آموخته ها و حفاظت از محیط زیست را نیز داشته باشیم. این موضوع باید از دوران کودکی آغاز شود و در دوران نوجوانی و جوانی استمرار پیدا کند تا به یک فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی تبدیل شود. عباس نژاد ادامه داد: ارتقای سواد محیط زیستی جامعه، یک ضرورت بلندمدت برای کشور است و خانواده، مدرسه، دانشگاه، دستگاه های اجرایی، رسانه ها و نهادهای فرهنگی همگی در این زمینه نقش دارند. اگر کودکان و نوجوانان امروز با اهمیت منابع طبیعی و پیامدهای تخریب محیط زیست آشنا شوند، در آینده تصمیم های مسئولانه تری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و مدیریتی خواهند گرفت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به چالش های حوزه منابع آب اظهار داشت: در این حوزه با چالش های جدی مواجه هستیم و برداشت های گسترده از منابع آب سطحی و زیرزمینی، مشکلاتی مانند افت منابع آب و فرونشست زمین را به دنبال داشته است. در استان تهران نیز تولید حجم قابل توجهی از فاضلاب و ضرورت تصفیه و مدیریت صحیح آن، از جمله مسائلی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به مسئله فرسایش خاک توضیح داد: فرسایش خاک یکی دیگر از چالش های جدی کشور است و بخش قابل توجهی از خاک ارزشمند کشور در اثر فرسایش از دست می رود. آثار این مسئله علاوه بر از بین رفتن پوشش خاک، در کاهش عمر مفید سدها، تشدید پیامدهای سیلاب و تخریب پوشش گیاهی نیز قابل مشاهده است. این مقام مسئول با اشاره به جایگاه محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی دانسته و بر ممنوعیت فعالیت های منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست و ضرورت توجه به توسعه پایدار تأکید دارد. عباس نژاد افزود: توسعه زمانی پایدار است که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سایر بخش های جامعه به صورت متوازن و همراه با حفاظت از محیط زیست رشد کنند. اگر رشد اقتصادی و صنعتی بدون توجه به منابع طبیعی و محیط زیست دنبال شود، نتیجه آن توسعه ای نامتوازن خواهد بود که آثار و پیامدهای آن در آینده گریبان گیر جامعه می شود. این مقام مسئول در پایان با تأکید بر نقش خانواده ها و نظام آموزشی در ارتقای سواد محیط زیستی جامعه خاطرنشان کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان امروز، تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده کشور هستند و ممکن است در آینده در جایگاه هایی مانند معلم، استاد دانشگاه، پزشک، خلبان، مدیر، وزیر و حتی رئیس جمهور قرار گیرند. بنابراین باید از همین امروز نسبت به ارتقای سواد محیط زیستی آنان حساس باشیم و نسلی تربیت کنیم که حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه های محیط زیستی کشور را نه یک موضوع جانبی، بلکه یک مسئولیت و ضرورت اساسی برای آینده ایران بداند.