به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از

روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر بیان داشت: ارتقای سواد محیط زیستی نباید صرفاً به انتقال دانش و اطلاعات محدود شود، بلکه باید به ایجاد نگرش، مسئولیت پذیری و رفتار صحیح در قبال محیط زیست منجر شود. در این مسیر، کودکان، نوجوانان و جوانان جایگاه ویژه‌ ای دارند، چرا که آنان تصمیم‌ سازان و تصمیم‌ گیران آینده کشور هستند و نوع نگاه و میزان آگاهی آنان نسبت به محیط‌ زیست، در آینده کشور و نحوه مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود.

عباس نژاد با قدردانی از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر دستگاه های مشارکت کننده، گفت: مسابقه داستان نویسی «مأموریت ماکان» در راستای توجه به مسائل محیط زیستی در میان دانش آموزان و با محوریت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری، کودک همیار محیط زیست، برگزار شد و ظرفیت ادبیات، خلاقیت و نگاه کودکان و نوجوانان را در مسیر ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت به کار گرفت.

وی با اشاره به استقبال دانش آموزان از این مسابقه اظهار داشت: بر اساس آمار سامانه، در مجموع سه هزار و ۲۸۴ اثر از سراسر استان تهران برای غربالگری ارسال شد که از این تعداد، دو هزار و ۹۲۰ اثر مربوط به شهرستان های استان تهران و ۳۶۴ اثر مربوط به شهر تهران بود. پس از انجام مرحله غربالگری، ۳۹۸ اثر به مرحله داوری اصلی در سطح استان راه یافت که ۳۱۴ اثر از شهرستان های استان تهران و ۸۴ اثر از شهر تهران بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: انتخاب این تعداد اثر بر اساس سهم ۱۰ درصدی آثار برای ورود به مرحله داوری اصلی انجام شد و در نهایت آثار برگزیده این مرحله معرفی شدند.