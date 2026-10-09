مجموعه‌ای از اشیای تاریخی متعلق به هزاره اول پیش از میلاد، شامل دستبند، خنجر و ظروف سفالی، در بازرسی از یک منزل روستایی در شهرستان کامیاران کشف و ضبط شد و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجموعه‌ای از آثار باستانی متعلق به حدود سه هزار سال پیش، با همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و یگان حفاظت میراث فرهنگی، در روستای خانم‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران کشف شد.

در جریان بازرسی از این منزل روستایی، تعدادی دستبند، خنجر و ظروف سفالی سالم و شکسته کشف و ضبط شد. همچنین در این عملیات سه دستگاه فلزیاب غیرمجاز توقیف شد.

سعدالله نوری، مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کامیاران، با تأیید این خبر اظهار کرد: کارشناسان، قدمت آثار کشف‌شده را مربوط به هزاره اول پیش از میلاد می‌دانند.

وی افزود: در این عملیات یک نفر از اهالی روستا دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

به گفته نوری، تمامی اشیای تاریخی و دستگاه‌های فلزیاب توقیف‌شده برای بررسی‌های کارشناسی و نگهداری اصولی به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان تحویل داده شده‌اند.

صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت و پیشینه تمدنی منطقه، نیازمند همکاری مردم با نهاد‌های مسئول و گزارش موارد مشکوک به مراجع ذی‌ربط است.