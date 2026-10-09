با حضور استاندار کرمان و مسئولان شهری، تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان به بزرگترین پل سگمنتال جنوب شرق کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی در این آیین که صبح جمعه ۱۷ مهرماه و با حضور معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، فرمانده سپاه ثارالله، شهردار و دیگر مسؤلان کرمان برگزار شد، عنوان کرد: این پل یکی از بزرگترین سازه‌های شهری در کشور محسوب می‌شود که به همت شهرداری کرمان و مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ساخته شده است.

او این طرح را نمونه‌ای از تعامل، همکاری و هم‌افزایی بسیار خوب در راستای اجرای طرح های عمرانی در شهر کرمان دانست که مورد مطالبه مردم بوده است.

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح این طرح در مراسمی با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم کرمان گفت: قطعا اجرای این پل زمینه‌ای برای شروع پروژه‌های جدید شهرداری کرمان خواهد بود.

او از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و همراهی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه در این رابطه قدردانی کرد.

محسن تویسرکانی شهردار کرمان نیز در این مراسم عنوان کرد: عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان از اواسط سال ۱۳۹۴ آغاز شد که بعد از یکی دو سال ادامه با کمتر از ۱۵ درصد پیشرفت، مدت‌ها متوقف بود تا اینکه اواخر سال ۱۴۰۲ باز آغاز شد.

او این طرح را بزرگترین پل سگمنتال جنوب شرق کشور عنوان کرد و اعتباری که پیرامون این تقاطع غیر همسطح هزینه شده را بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

تویسرکانی تصریح کرد: حدود ۸۳۰ متر طول معابر این پل است و بزرگترین پل سگمنتال جنوب شرق کشور است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با بیان اینکه ۵۴ دستگاه از پل‌ها و تقاطع‌های شهری در دست احداث این مجموعه است، گفت: تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان کرمان، سومین تقاطع بزرگ کشور است.

سردار رحمانی، اجرای این تقاطع را یکی از نمونه‌های بارز مولدسازی سرمایه‌های غیر مولد دانست که اکثرا به صورت تهاتری انجام شده است و افزود: در استان کرمان بیش از ۱۵ مگاپروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا در دست اجراست.