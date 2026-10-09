به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، منور صفایی‌نیا با یادآوری اینکه برخی مزارع ذرت روستای کاکان در شهرستان بویراحمد میزان درگیری کرم برگ‌خوار پاییزه زیاد بود گفت: با همکاری بهره‌بردار این مزرعه، آفت کنترل و صاحب آن اکنون در حال برداشت محصول مزرعه خود است.

صفایی‌نیا بیان کرد: این آفت اکنون در نیمی از مزارع آلوده استان مهار شده و بقیه نقاط نیاز به تلاش بهره‌برداران برای مبارزه و کنترل دارد.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کشاورزان به صورت مستمر مزارع خود را پایش و برای کاهش خسارت به محصولات خود مبارزه را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه کرم برگ‌خوار به دلیل قدرت تکثیر بالا و سرعت انتشار سریع، یکی از بزرگترین تهدید‌ها برای امنیت غذایی محسوب می‌شود اظهار داشت: میزبان ترجیحی این آفت گیاه ذرت است، اما در صورت کنترل نکردن به موقع، می‌تواند به بیش از ۵۶ محصول زراعی دیگر نیز حمله کرده و خسارات جبران‌ناپذیری را به بار آورد.

صفایی‌نیا ادامه داد: خراشیدگی، پارگی برگ‌ها، مشاهده گلوله‌های فضولات و سوراخ‌های ردیفی روی برگ‌ها از نشانه‌های حمله این آفت به مزارع است.

کرم برگخوار پاییزه با نام علمی Spodoptera frugiperda یکی از مهم‌ترین و مهاجم‌ترین آفات کشاورزی در دنیا محسوب می‌شود که در ابتدا بومی مناطق گرمسیری قاره آمریکا بود، اما از سال ۲۰۱۶ به بعد به‌سرعت در بیش از ۷۰ کشور در آفریقا، آسیا و استرالیا گسترش یافته است و حالا به یکی از اصلی‌ترین تهدید‌های تولید ذرت، برنج، پنبه، سویا و ده‌ها محصول دیگر تبدیل شده است.