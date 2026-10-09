فرماندار، نماینده مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان آستانه‌اشرفیه با حضور در منزل سیاوش حسن‌نژاد، جانباز سرافراز ۷۰ درصد، از ایثارگری‌های او در دوران دفاع مقدس قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه با تأکید بر اینکه جانبازان، سند‌های زنده ایثار و مقاومت ملت ایران هستند، اظهار داشت: امنیت و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگانی است که از سلامتی خود گذشتند؛ ما خود را مدیون این عزیزان می‌دانیم.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: جانبازان، افتخار ملت و ستون‌های استوار نظام اسلامی هستند، زبان ما از وصف ایثار این عزیزان قاصر است و رسیدگی به مسائل آنان، نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی شرعی و انقلابی بر عهده تمام دستگاه‌هاست.

سیاوش حسن‌نژاد سال ۱۳۶۲ در جبهه‌های منطقه مریوان به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.