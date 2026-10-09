به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری، در ساعت های صبح در برخی سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی و در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط استان که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا تا ساعت های ظهر با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود. بیشینه سرعت باد در حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۲۰ سانتی متر خواهد رسید که توصیه می‌شود شناور‌های سبک بویژه شناور‌های صیادی و قایق‌های تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر امروز جمعه شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد خواهد شد و در روز‌های شنبه و یکشنبه مه صبحگاهی پدیده غالب مناطق دریایی استان خواهد بود که در برخی نقاط سبب کاهش موقتی دید افقی خواهد شد.

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وی گفت: امروز در برخی نقاط استان کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است و این دما در روز‌های ابتدایی هفته آینده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.