به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بخش دوم مجموعه «کارآگاه علوی ۳» با عنوان «قتل در اردوگاه»، روایت اولیه قتل رئیس دانشکده افسری با ابهام‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود و تحقیقات علوی از شناسایی یک متهم فراتر می‌رود.

در ادامه داستان این مجموعه تلویزیونی پرونده قتل رئیس دانشکده افسری وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. علوی در جریان تحقیقات درمی‌یابد که ماجرا تنها به شناسایی عامل قتل محدود نمی‌شود و چگونگی شکل‌گیری این حادثه نیز به بخشی از معمای پرونده تبدیل شده است.

در این قسمت، تحقیقات کارآگاه علوی با طرح سرنخ‌ها و ابهام‌های جدید، ابعاد دیگری از پرونده را آشکار می‌کند.

بازپخش این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، روز بعد ساعت‌های ۰۱:۳۰ و ۱۵:۱۵ خواهد بود.