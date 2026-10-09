بنادر غرب استان هرمزگان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با ثبت نصاب جدید جابه‌جایی بیش از ۳.۸ میلیون تن کالا و حفظ جایگاه نخست کشور در ترانزیت خودرو و کانتینر‌های یخچالی، نقش راهبردی خود را در تجارت دریایی کشور تثبیت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین صادقی، مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان با تشریح دستاوردهای عملیاتی این مجموعه در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۱۵ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است.

صادقی با اشاره به جایگاه ویژه این بنادر در زنجیره لجستیک کشور افزود: بنادر غرب هرمزگان در زمینه کانتینرهای یخچالی با عملکرد ۶۲ هزار و ۹۳۸ TEU، همچنان رتبه نخست بنادر کشور را در اختیار دارند. این ظرفیت، نقش مؤثری در تسهیل صادرات کالاهای فسادپذیر ایفا کرده است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ترانزیت خودرو اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۴۶ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودرو از طریق بندرلنگه ترانزیت شد که پس از انجام تشریفات گمرکی، به مقاصد عراق و کشورهای آسیای میانه ارسال گردید.

مدیر بنادر غرب هرمزگان در حوزه خدمات مسافری و ایمنی دریایی نیز گفت: در این مدت ۳۵۶ هزار مسافر و گردشگر از بنادر غرب استان به جزایر خلیج فارس سفر کرده‌اند. همچنین مرکز جست‌وجو و نجات دریایی این بنادر با مدیریت ۱۷ عملیات موفق، جان ۱۳ نفر را در آب‌های تحت نظارت خود نجات داد.

بر اساس این گزارش، تردد بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ فروند شناور در آب‌های غرب هرمزگان و بازرسی ایمنی از ۱۸۰ فروند شناور، نشان‌دهنده ارتقای سطح نظارت‌های حاکمیتی در این منطقه است.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه با پوشش ۱۰ بندر تجاری و مسافری، ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی و پشتیبانی از نیمی از جزایر کشور، یکی از شریان‌های حیاتی تجارت دریایی در سواحل جنوبی است که در نیمه نخست امسال با صدور آنی گواهینامه‌های صیادی و تمدید سریع اسناد دریانوردی، گام‌های مؤثری در تکریم مراجعان و تسهیل خدمات به جامعه بومی برداشته است.