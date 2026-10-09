همزمان با ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست و با شعار یک شبکه پستی بی نهایت،مراسم گرامیداشتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مشهد و سایر شهر‌های خراسان رضوی برگزار و از زحمات بی‌وقفه کارکنان پست قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این رژه همه وسائل حمل و نقل و نامه رسانان موتور سوار با لباس متحدالشکل و بصورت منظم حضور داشتند؛ و مسیر خیابان بهار تا میدان بسیج، میدان ۱۵ خرداد، میدان امام خمینی و اداره کل پست خراسان رضوی را طی کردند

مدیر کل پست خراسان رضوی در حاشیه این مراسم از جابه‌جایی حدود ۱۰ میلیون مرسوله (صادره و وارده) در ۶ ماه اخیر سال جاری به همت پست استان خبر داد و گفت: تعداد مرسولات صادره از استان به صورت روزانه ۱۹ هزار و ۶۹ عدد و تعداد مرسولات وارده به استان نیز روزانه ۳۳ هزار و ۹۲۵ عدد بوده است.

حسین شریفی افزود:تعداد ۱۹۳ قرارداد جدید در سال جاری پیگیری و به مرحله انجام رسیده است.

وی گفت: خراسان رضوی در ترافیک مرسولات بعد از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.