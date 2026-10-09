به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مرتضی سلیمی گفت:در پی وقوع سیلاب مهر و مفقودی افراد در محدوده مناطق مرزی شهرستان مراوه‌تپه و کرند، روند جست‌وجوی افراد مفقود شده از روز‌های ابتدایی حادثه با حضور نیرو‌های هلال‌احمر و مشارکت و همراهی مردم منطقه آغاز و طی روز‌های متوالی ادامه یافت

سلیمی اظهار کرد:پیکر این فرد پس از چندین روز جست‌وجوی مستمر و با مشارکت نیرو‌های هلال‌احمر و همراهی و همکاری مردم منطقه، عصر دیروز در محدوده بین کرند و هوتن پیدا و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: با پیدا شدن پیکر آخرین فرد مفقودشده، هر سه فرد جان‌باخته در حادثه سیلاب مهر در منطقه شمال استان شناسایی و پیکر‌های آنان کشف شده است؛ از این تعداد، دو نفر در شهرستان مراوه‌تپه و یک نفر در محدوده کرند جان خود را از دست داده بودند.

وی ادامه داد: در طول این عملیات، نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر در کنار مردم محلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و امدادی، محدوده‌های مختلف مسیر رودخانه، مناطق پیرامونی و نوار مرزی را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار دادند.

سلیمی خاطرنشان کرد: شرایط خاص جغرافیایی، گستردگی محدوده و دشواری دسترسی به برخی نقاط، روند جست‌و‌جو را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده بود و به همین دلیل از ظرفیت‌های زمینی و هوایی و همچنین توان تخصصی گروه های جست‌و‌جو و نجات استفاده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: در کنار ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر، همراهی و مشارکت مردم محلی نقش مهمی در بررسی محدوده‌ها و استمرار جست‌و‌جو داشت و شهروندان و اهالی منطقه در طول این مدت، در کنار نیرو‌های امدادی حضور و همکاری داشتند.