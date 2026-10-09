\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u06cc \u0645\u0642\u0635\u062f\u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644\u06cc \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0631\u062f .\n\u00a0\n\u00a0\n