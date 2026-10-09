به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این گردهمایی نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: ائمه جمعه در روشنگری جامعه و تقویت حمایت مردم از نظام نقش مهمی دارند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم و ایستادگی در برابر استکبار جهانی گفت: جمهوری اسلامی ایران و ملت قهرمان کشورمان با صراحت و قاطعیت در برابر استکبار جهانی و آمریکا ایستادگی کرده‌اند و در مسیر حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه و جهان، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: در این برهه حساس، وظیفه همگان است که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی باشند و ائمه جمعه نیز با تبیین مسائل روز، روشنگری و آگاه‌سازی جامعه، زمینه تقویت بصیرت عمومی و حمایت از نظام و ملت‌های مظلوم را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه‌های مختلف پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند، بر ضرورت تداوم ارتباط ائمه جمعه با مردم، تبیین دستاورد‌ها و تشریح مسائل مهم کشور تأکید کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان، نیز در این گردهمایی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: امروز میزبان ائمه جمعه موقت استان و مسئولان ستاد‌های نماز جمعه در شهرستان مارگون هستیم و این برنامه با چند هدف از جمله تجلیل از زحمات این عزیزان، تشریح و انتقال مباحث تشکیلاتی، بررسی مسائل و مشکلات و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های حاضران برای پیشبرد بهتر امور برگزار شده است.

حجت‌الاسلام عبودی افزود: تبادل تجربه میان ائمه جمعه و مسئولان دفاتر و ستاد‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، انسجام بیشتر مجموعه‌های نماز جمعه و تقویت ارتباط این نهاد با اقشار مختلف مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور، امام جمعه مارگون نیز با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان ائمه جمعه گفت: هدف از برگزاری این نشست، هم‌فکری و هم‌افزایی برای تقویت سنگر نماز جمعه و ارتقای جایگاه آن در جامعه است.

وی افزود: امروز ائمه جمعه موقت استان و مسئولان دفاتر نماز جمعه در شهرستان مارگون گرد هم آمده‌اند تا ضمن تبادل نظر درباره مسائل و برنامه‌های جاری، راهکار‌های تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، بهبود ارتباط با مردم و تبیین بهتر برنامه‌های دفاتر نماز جمعه را بررسی کنند.

در این گردهمایی، بر ضرورت تقویت نقش نماز جمعه در تبیین مسائل روز، افزایش مشارکت مردم، پیگیری مطالبات عمومی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تقویت تعامل میان ائمه جمعه و مسئولان تأکید شد.