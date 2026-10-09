به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه شهرستان باروق و سرهنگ نوروز حسن زاده فرمانده انتظامی؛ و جمعی از مسئولان باروق ساختمان جدید یکان امداد انتظامی شهرستان باروق به بهره برداری رسید.

در ادامه این مراسم از خیرین باروقی و از شهردار باروق در جهت همکاری با نیروی انتظامی در ساخت و تکمیل ساختمان جدید یکان امداد انتظامی شهرستان با اهدای لوح تقدیر و تجلیل شد.