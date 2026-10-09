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در گرامیداشت هفته انتظامی ساختمان جدید یگان امداد انتظامی در شهرستان باروق آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه شهرستان باروق و سرهنگ نوروز حسن زاده فرمانده انتظامی؛ و جمعی از مسئولان باروق ساختمان جدید یکان امداد انتظامی شهرستان باروق به بهره برداری رسید.
در ادامه این مراسم از خیرین باروقی و از شهردار باروق در جهت همکاری با نیروی انتظامی در ساخت و تکمیل ساختمان جدید یکان امداد انتظامی شهرستان با اهدای لوح تقدیر و تجلیل شد.