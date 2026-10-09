\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0648 \u067e\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u067e\u0644 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n