به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول اجرای آزمون سامفا در دانشگاه یزد گفت: آزمون سامفا با حضور ۸ داوطلب از کشور‌های عراق و پاکستان در دانشگاه یزد برگزار شد؛ آزمونی که کسب امتیاز لازم در آن، از شرایط تحصیل دانشجویان غیرایرانی در مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور است.

پویان ادامه داد: دانشگاه یزد یکی از پنج مرکز دانشگاهی کشور بود که میزبان این آزمون بود و در این مرحله، ۸ داوطلب از کشور‌های عراق و پاکستان در آن شرکت کردند.

مسئول اجرای آزمون سامفا در دانشگاه یزد افزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های ایران باید با شرکت در این آزمون، مهارت زبان فارسی خود را ارزیابی کنند و امتیاز لازم را برای ادامه تحصیل به دست آورند.