به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه تعهدات ارزی اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود ۳ هزار و ۲۰۰ پرونده در حوزه تعهدات ارزی تشکیل شده و اقدامات قضایی مربوط به این پرونده‌ها با جدیت و سرعت در حال پیگیری است.

برگزاری روزانه جلسات رسیدگی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر استمرار جلسات رسیدگی افزود: جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت روزانه برگزار می‌شود و تاکنون نتایج خوبی حاصل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است؛ به‌طوری که حدود ۲۵ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیین تکلیف شده است. وی همچنین پیرامون متهمان ساکن در سایر حوزه‌های قضایی بیان کرد که برای برخی از این افراد، نیابت‌های قضایی صادر شده و روند پیگیری پرونده‌ها در حال انجام است.

وصول ۲۶ هزار میلیارد تومان از تراستی‌ها

دادستان تهران در ادامه به برخورد قضایی با کارگزاران مالی و تراستی‌ها اشاره کرد و گفت: از نظر ریالی، بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. وی تصریح کرد: املاک متعددی از متهمان این پرونده‌ها توقیف شده و در مواردی نیز املاک آنها ممنوع‌المعامله شده است.

تأکید بر صیانت از منابع ارزی و عمومی

صالحی با اشاره به راهبرد قوه قضائیه در صیانت از منابع ارزی و عمومی افزود: دستگاه قضایی باید در این حوزه کمک کند و در شرایطی که کشور با اقدامات دشمن مواجه است، همه دستگاه‌ها تکلیف دارند با همکاری و پیگیری، اقدامات مؤثری برای کشور انجام دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد که تعدادی از این پرونده‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند.