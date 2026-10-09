هفته فرهنگی ایران در روسیه، نمایشگاه کتاب در سیستان و بلوچستان و دیگر خبر‌های بازار نشر را در بسته «کتاب در هفته‌ای که گذشت» بخوانید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هفته فرهنگی ایران در روسیه، نمایشگاه کتاب در سیستان و بلوچستان و دیگر خبر‌های بازار نشر را در بسته " کتاب در هفته‌ای که گذشت" بخوانید.

در ابتدا به روسیه می‌رویم؛ کشوری که هفته فرهنگی ایران در آن برگزار شد. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم در این برنامه حضور داشت، و تفاهم نامه‌های مختلف در زمینه اسناد و... با مقامات روسی امضا کرد.

غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: مرکز مطالعات ایران و اسلام به صورت مشترک بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و روسیه و اسناد خطی شرقی در در سن پترزبورگ اداره خواهد شد.

بر می‌گردیم به کشورمون؛ سیستان و بلوچستان، استانی که در این روز‌ها میزبان نمایشگاه کتاب است.

عبدالسلام بلوچ زاده مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان سیستان و بلوچستان درباره این نمایشگاه که بعد از ۷ سال وقفه برگزار شده افزود:بیش از دویست ناشر در این نمایشگاه شرکت دارند و شکل و شیوه نمایشگاه متفاوت با گذشته است. این دوره نمایشگاه صرفا محل خرید و عرضه کتاب نیست بلکه تبدیل شده به جشنواره کتاب و کتابخوانی.

واما خبر بعد... مراسم تجلیل از مقام ادبی و علمی تمیم بر برغوثی شاعر فلسطینی برگزار شد و کتاب برده سوم ترجمه قصیده دویست بیتی تمیم برغوثی درباره پیامبر اکرم (ص) نیز رونمایی شد.

اما تازه‌های نشر... کتابی از جنس مقاومت، با نام "خاطراتی از پدرم" نوشته فرزند سید حسن نصرالله.

روایتی دلنشین از زندگی، سیره اخلاقی و خلوت خانوادگی سید مقاومت، که توسط نشر امیرکبیر منتشر شد؛ و کتاب ایل مرد. روایت زندگی و مبارزه شهید هدایت الله طیب و مجموعه شعر "از باغ‌های زخمی زیتون" شامل اشعاری در همبستگی با کودکان غزه هم منتشر شد.

با این خبر می‌ریم سراغ خبر‌های کودک و نوجوان در هفته‌ای که گذشت.

مجموعه روزی روزگار ایران در کمتر از شش ماه به چاپ پنجم رسید. مجموعه‌ای به قلم مهدی میرکیایی که برهه‌های درخشان و مهم تاریخ، هویت و دلاوری‌های این سرزمین را روایت می‌کند.

هفته کودک از ۱۵ مهرماه آغاز شد و تا ۲۱ مهر ادامه دارد. در این هفته جشن نوخوان‌ها در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا رویداد ملی "روز کودک، روز قصه" که با حضور قصه گویان کودک نوجوان جوان و بزرگسال در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فضا‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود.