مدیر جهاد کشاورزی شوش گفت: کشت پاییزه چغندرقند در این شهرستان با اختصاص هفت هزار هکتار آغاز شده و با احتساب کشت آزاد، سطح زیرکشت به حدود ۱۳ هزار هکتار می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان بیان کرد : شهرستان شوش در سال‌های اخیر با اختلاف، رتبه نخست تولید چغندرقند را در استان و کشور به خود اختصاص داده است و با عملکرد نزدیک به ۷۰ تن در هکتار، حدود ۱۰ درصد سطح زیرکشت این محصول در کشور و نزدیک به ۶۰ درصد سطح زیرکشت آن در استان خوزستان را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته نزدیک به یک میلیون تن چغندرقند از مزارع شوش روانه کارخانه‌ها شد که رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود. این محصول پس از گندم، دومین محصول استراتژیک شهرستان در کشت‌های پاییزه و پس از گندم و ذرت، سومین محصول از نظر سطح در مجموع کشت‌ها به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شوش با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان بیان کرد: این حجم تولید، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع تبدیلی از جمله ایجاد کارخانه‌های تولید قند و شکر و همچنین ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی منطقه فراهم کرده است.

بهرامیان تاکید کرد: با توجه به حجم بالای تولید، مدیریت فصل برداشت مستلزم هماهنگی و بسیج امکانات دستگاه‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی است تا فرآیند برداشت، حمل و تحویل محصول با کمترین مشکل انجام شود و ظرفیت کم‌نظیر شوش در تولید چغندرقند به ارزش افزوده و اشتغال بیشتر در منطقه منجر شود.