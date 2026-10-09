به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نیرومند صیادی افزود: این میزان میوه در ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ در مناطق سردسیری استان تولید و آماده برداشت شده است.

وی اضافه کرد: سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تن میوه در استان تولید می‌شود که سیب بیشترین سهم را در تولید این محصولات دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:باغداران شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون بیشترین سهم را در تولید میوه سیب استان دارند.

وی عنوان کرد: ۷۰درصد از باغ‌های سیب کهگیلویه و بویراحمد مجهز به سیستم‌های آبیاری نوین هستند.

صیادی ابراز داشت:بخش عمده‌ای از سیب تولیدی باغداران کهگیلویه و بویراحمد در بازار‌های استان‌های تهران و اصفهان مصرف می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: پایین بودن قیمت خرید سیب صنعتی مهمترین نگرانی باغداران استان است.

وی عنوان کرد:درحالی که سال گذشته هر کیلوگرم سیب صنعتی ۱۷۰هزار ریال فروخته شد این در حالیست که امسال نرخ هر کیلوگرم سیب صنعتی ۱۳۰هزار ریال اعلام شده است.

بالا بودن قیمت سبد بسته‌بندی، افزایش هزینه‌های کرایه حمل سیب به بازار استان‌های مجاور، و تامین هزینه‌های کارگران برداشت از مهمترین دغدغه‌های برداشت سیب در کهگیلویه و بویراحمد است.

متناسب نبودن میزان واحد‌های فرآوری سیب و پایین بودن میزان خرید تضمینی از مهمترین گلایه‌های باغداران این محصول در کهگیلویه و بویراحمد است.