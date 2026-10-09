به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیئت والیبال کرمانشاه از حضور تیمی از کرمانشاه در رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان کشور خبر داد و گفت: کرمانشاه پس از ۱۰ سال فرصت حضور در این رقابت‌ها را بدست آورده است.

بهمن بوچانی بااشاره به رایزنی‌های انجام شده برای حضور تیمی از کرمانشاه در رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال گفت: با موافقت فدراسیون، امتیاز حضور در لیگ دسته اول والیبال مردان به کرمانشاه داده شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال از اوایل آبان آغاز خواهد شد، تیم و کادر فنی را تشکیل داده‌ایم و تمرینات تیم آغاز شده است.