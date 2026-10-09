سخنگوی دولت یمن از دولت‌ها و نظام‌هایی که عربستان سعودی تلاش می‌کند آنها را در جنگ علیه یمن دخالت دهد، خواست تا از مشارکت در تجاوز علیه ملت یمن، خودداری کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عمر داعر البخیتی سخنگوی دولت یمن از دولت‌ها و نظام‌هایی که عربستان سعودی تلاش می‌کند آنها را در جنگ علیه یمن دخالت دهد، خواست تا از مشارکت در تجاوز علیه ملت یمن، خودداری کنند.

البخیتی، عربستان سعودی را به شعله‌ور کردن جبهه جنگ در منطقه باب‌المندب و تبدیل آن به میدان درگیری باز متهم کرد و تأکید نمود این اقدام تهدیدی برای کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود و ریاض مسئول مستقیم تمامی پیامد‌های آن خواهد بود.

مرکز هماهنگی عملیات بشر دوستانه در دولت صنعا هم ضمن هشدار مجدد به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به خطرات حضور در حریم هوایی عربستان، اعلام کرد حریم هوایی عربستان به جز حریم هوایی مکه و مدینه منوره صحنه عملیات نیرو‌های یمن است.

این مرکز اعلام کرد: از شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهیم تا هشدار‌ها را جدی بگیرند. اگر این شرکت‌ها این هشدار‌ها را جدی نگیرند و از حریم هوایی عربستان دوری نکنند مسئولیت هرگونه خطراتی بر عهده خود آنها است.