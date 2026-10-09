به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران در تشریح خدمات ارائه‌شده به کودکان دارای معلولیت گفت: در حال حاضر ۱۱۳ کودک دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی حرکتی در مراکز شبانه‌روزی توانبخشی استان از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند.

رقیه رحمانی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار کودک دارای معلولیت از مستمری و حق پرستاری ماهانه استفاده می‌کنند تاکید کرد: حمایت از کودک دارای معلولیت زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که خانواده نیز در این مسیر توانمند شود، به همین دلیل، خدمات بهزیستی در کنار حمایت از کودک، با هدف کاهش فشار بر خانواده، ارتقای توان مراقبتی والدین و افزایش کیفیت زندگی کودک و خانواده ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از کودکان خانواده‌های زیرپوشش بهزیستی افزود: ۶ هزار و ۵۵۶ کودک از فرزندان بانوان سرپرست خانوار جامعه هدف بهزیستی مازندران قرار دارند.

رحمانی ادامه داد: در این حوزه، برنامه‌های متنوعی مانند ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی، بازگشت و تداوم تحصیل، مشاوره و مددکاری تخصصی در حال اجراست.

وی تأکید کرد: در رویکرد خانواده‌محور، هدف فقط ارائه یک خدمت به کودک نیست؛ بلکه تلاش می‌شود ظرفیت خانواده برای مراقبت، تربیت و حمایت از کودک افزایش پیدا کند تا خانواده بتواند نقش اصلی خود را در مسیر رشد کودک ایفا کند به همین دلیل، خانواده‌محوری، بازپیوند خانوادگی، فرزندخواندگی و مراقبت در بستر خانواده از اولویت‌های مهم بهزیستی است و تلاش می‌کنیم به جای نگاه مرکزمحور، خدمات را تا حد امکان به سمت خانواده و جامعه هدایت کنیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ مرکز شبه‌خانواده در استان فعال است و ۲۰۰ فرزند در این مراکز هستند و در یک سال گذشته نیز ۵۵ کودک به خانواده‌های زیستی خود بازپیوند و ۴۷ کودک به خانواده‌های فرزندپذیر سپرده شدند.

وی با اشاره به حمایت‌های بهزیستی از خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو گفت: در حال حاضر ۹۵۰ خانواده دارای فرزند دوقلو و چندقلو از خدمات بهزیستی مازندران بهره‌مند هستند.

رحمانی افزود: این خدمات شامل مشاوره‌های روان‌شناختی، کمک‌های مالی در قالب مستمری ماهانه، کمک‌هزینه نگهداری و درمان، حمایت‌های اشتغال و مسکن، آموزش مهارت‌های فرزندپروری و بسته‌های حمایتی بهداشتی و تغذیه‌ای است.