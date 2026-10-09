فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی بر تدوین و اجرای برنامه‌ای مشخص و عملیاتی برای ساماندهی وضعیت رودخانه کارون و رفع چالش‌های زیست‌محیطی آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالحسین محبی در نشست هم‌اندیشی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بزرگان عشایر و ایلات استان در اهواز اظهار کرد:رودخانه کارون در حالی که می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم خوزستان برای توسعه پایدار باشد، با چالش‌هایی از جمله ورود پساب‌های صنعتی و شهری مواجه است.

‌وی بر ضرورت توجه به لایروبی و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها تاکید کرد و گفت: در خصوص کارون، پیشنهاد‌هایی برای لایروبی برخی نقاط ارائه شده که از جمله آن می‌توان به محدوده بالادست شیبان و جنگیه اشاره کرد؛ اجرای این اقدامات می‌تواند به بهبود جریان آب و ساماندهی مسیر رودخانه کمک کند.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: مسائل زیست‌محیطی تنها با اقدام یک دستگاه حل نمی‌شود و برای ایجاد محیطی سالم، همه بخش‌های مسئول باید به تعهدات خود عمل کنند.

‌‌وی با بیان اینکه محیط زیست مجموعه‌ای از آب، هوا، خاک، زمین، حیات وحش و سلامت انسان‌هاست افزود: برای داشتن محیط زیست سالم، تصمیمات و اقدامات محیط زیستی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است و اگر این هماهنگی شکل نگیرد مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

‌محبی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و بندری اروندرود و خرمشهر و آبادان افزود: توسعه ظرفیت‌های بندری و فراهم کردن امکان تردد شناور‌های بزرگ‌تر می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های اشتغال موثر باشد و در این زمینه جلساتی با مسئولان بنادر و مدیریت شهرستان‌های آبادان و خرمشهر برگزار شده است.

‌وی یکی دیگر از مسائل مهم را ساماندهی فعالیت‌های آلاینده در محدوده‌های شهری عنوان کرد و گفت: فعالیت برخی واحد‌های صنفی از جمله کشتار و عرضه دام در نقاط نامناسب شهری علاوه بر ایجاد آلودگی، چهره نامناسبی به شهر می‌دهد و می‌توان با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مسئول، با اختصاص زمین و ایجاد مجموعه‌های سامان‌یافته، این فعالیت‌ها را به شکل مناسبی مدیریت کرد.

‌فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره بارندگی و روان‌آب‌های شهری اظهار کرد: باید پیش از وقوع بارندگی‌های شدید، وضعیت کانال‌ها و مسیر‌های انتقال آب بررسی و برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها و پساب‌ها به رودخانه‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی، برنامه‌ریزی شود.

‌محبی با اعلام آمادگی برای همکاری با اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: همه دستگاه‌ها، بزرگان عشایر و ایلات و ظرفیت‌های اجتماعی استان می‌توانند در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی در کنار محیط زیست باشند تا با همدلی و همکاری، زمینه ایجاد محیطی سالم‌تر برای مردم خوزستان فراهم شود.