به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بررسی وضعیت آفات و بیماری‌های غالب مزارع در سال گذشته و برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مدیریت عوامل خسارت‌زا در کشت پاییزه سال جاری خبر داد.

نادریان، مدیر حفظ نباتات این سازمان، در جلسه کمیته فنی گیاه‌پزشکی کشت پاییزه با اشاره به ضرورت پایش مستمر مزارع گفت: وضعیت آفات و بیماری‌های غالب در مزارع در یکسال گذشته بررسی و روند احتمالی بروز و گسترش آنها در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت تا اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در این جلسه با حضور کارشناسان حفظ نباتات شهرستان‌ها و محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آخرین وضعیت عوامل خسارت‌زای مهم در کشت پاییزه بررسی و بر ضرورت تقویت نظام پایش و پیش‌آگاهی در مزارع تأکید شد.

نادریان، بررسی وضعیت گل جالیز در مزارع کلزا را از دیگر محور‌های مهم این جلسه اعلام کرد و گفت: با توجه به آلودگی برخی مزارع کلزا به گل جالیز در سال گذشته، وضعیت این علف هرز و زمینه‌های گسترش آن بررسی شد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از انتقال و توسعه آلودگی و کنترل مؤثر آن در سال جاری مورد توجه قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به موضوع مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها تأکید کرد: بررسی شرایط موجود و شناسایی موارد کاهش اثربخشی علف‌کش‌ها از نکات مهم مدیریت علف‌های هرز است.

نادریان با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی عوامل خسارت‌زای گیاهی گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت کارشناسان، محققان و بهره‌برداران برای پایش و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید، کاهش خسارت و مصرف غیرضروری نهاده‌های کشاورزی دارد.