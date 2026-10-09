به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در جمع سالمندان با اشاره به شرایط روز کشور و جنگ اخیر، بر ضرورت حفظ همدلی، وحدت و انسجام میان مردم تأکید کرد و گفت: دشمنان ایران همواره تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و تفرقه، انسجام ملی را خدشه‌دار کنند، بنابراین حفظ وحدت و همدلی مردم و تقویت روحیه همکاری و همراهی، از عوامل مهم در عبور از شرایط دشوار و ساختن ایرانی قوی است و سالمندان نیز به عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی، نقش مهمی در انتقال تجربه، تقویت وحدت خانواده‌ها و حفظ روحیه همدلی در جامعه دارند.

مجید الهی‌راد با دعوت از سالمندان برای پای کار بودن در حمایت از نظام و کشور، بر اهمیت حضور مردم در اجتماعات شبانه تأکیدکرد و خواستار حضور خانوادگی مردم در این برنامه‌ها برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی شد.

وی گفت: ۴۱ هزار و ۲۷۷ سالمند شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی هستند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۸۱۳ نفر مرد و ۲۵ هزار و ۴۱۴ نفر زن هستند و از خدمات مختلف این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

الهی راد در ادامه افزود: از مجموع سالمندان تحت حمایت، یک هزار و ۱۱۳ نفر سالمند بیمار زمین‌گیر هستند که با توجه به شرایط جسمی، خدمات مراقبتی و حمایتی مورد نیاز از سوی کمیته امداد به آنان ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، مجموعاً ۱۳ میلیارد تومان برای خرید پوشینه، تأمین نیاز‌های معیشتی و هزینه‌های درمانی سالمندان تحت حمایت هزینه شده است.

وی افزود: همزمان با هفته سالمند، ۳۲ نفر از سالمندان دارای فرزند موفق نیز به مدت پنج روز به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.

گفتنی است؛ ارائه نکات مراقبتی ویژه سالمندان با حضور کارشناس در حوزه تغذیه و استاد دانشگاه، سنجش رایگان قند خون و فشار خون، ارائه نکات مهم تغذیه سالم توسط پزشک، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز، پیاده‌روی کوتاه و صرف صبحانه و ناهار به‌صورت دسته‌جمعی از برنامه‌های این مراسم بود.