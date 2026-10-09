باشگاه همصدا با هدف کشف استعدادها، آموزش و تولید محتوا در حوزه صدا، فعالیت خود را در استان یزد آغاز کرد؛ طرحی که با استقبال بیش از ۸۰۰ نفر همراه شد و در نهایت ۱۵ نفر به‌عنوان اعضای اصلی این باشگاه انتخاب می‌شوند.

یزد، نخستین میزبان باشگاه همصدا؛ ۱۵ استعداد برتر در مسیر حرفه‌ای شدن

یزد، نخستین میزبان باشگاه همصدا؛ ۱۵ استعداد برتر در مسیر حرفه‌ای شدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مدیر باشگاه همصدا گفت: باشگاه همصدا با همت رادیو تعاملی سازمان صداوسیما و با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های حوزه صدا، فعالیت خود را برای نخستین بار در استان یزد آغاز کرده است.

علی جعفری ادامه داد: در نخستین مرحله فراخوان استعدادیابی که در نمایشگاه گردشگری یزد برگزار شد، بیش از ۸۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۳۰۰ نفر به مرحله آزمون حضوری راه یافتند.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی اولیه نیز ۴۵ نفر برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی انتخاب شدند تا مهارت‌های لازم را در حوزه صدا و تولید محتوا فرا بگیرند.

مدیر باشگاه هم صدا گفت: در پایان این دوره‌های آموزشی، ۱۵ نفر به‌عنوان اعضای اصلی باشگاه همصدا در استان یزد فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

قرار است این طرح با همین رویکرد و با هدف کشف و پرورش استعداد‌های حوزه صدا، در سایر استان‌های کشور نیز اجرا شود.