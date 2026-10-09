به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و برخورد پژو ۴۰۵ با نیوجرسی در محوارومیه _ سلماس اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.